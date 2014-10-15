Глава Крыма заявил, что цели СВО России на Украине будут скорректированы

Сергей Аксенов заметил, что решение будет принимать президент России.

Цели российской специальной военной операции России на Украине будут изменены, считает губернатор российского полуострова Сергей Аксенов. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Крым-24".Политик добавил, что изначально говорил о том, что если значительная часть соседнего государства (Украины) будет не демилитаризована, то она быстро вступит в состав НАТО, Евросоюз "и так далее". По мнению главы республики, чем дальше, чем сложнее будет о чем-либо говорить с киевским режимом.

Цели должен обозначить лидер, он их обозначит так или иначе, то есть окончательно. Владимир Владимирович о них все время говорит. Однако, ситуация меняется ежедневно, думаю, что все-таки и цели будут так или иначе скорректированы, я лично не сомневаюсь. Сергей Аксенов, глава Крыма

На вопрос телеведущего о предпочтительном и наиболее вероятном варианте развития событий о том, где могут фиксироваться "границы и как выглядеть", Сергей Аксенов подчеркнул, что данный вопрос остается для региона больным. Чиновник отказался давать в эфире шоу публично исчерпывающий ответ по этой теме.

Глава Крыма заявил, что курортный сезон на полуострове пройдет "в урезанном варианте".

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