В данный момент готовятся документы.

Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в начале декабря власти края заявляли, что 31 декабря будет рабочим днём. В данный момент готовятся документы, с ними работают юристы.

Накануне Владимир Путин на совещании Госсовета и Совета по нацпроектам рекомендовал объявить 31 декабря выходным днём.

Ранее Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин.

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