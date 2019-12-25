Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в начале декабря власти края заявляли, что 31 декабря будет рабочим днём. В данный момент готовятся документы, с ними работают юристы.
Накануне Владимир Путин на совещании Госсовета и Совета по нацпроектам рекомендовал объявить 31 декабря выходным днём.
Ранее Дегтярев предложил сделать 31 декабря выходным днем только для женщин.
Фото: pixabay.com
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