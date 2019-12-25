Власти Киева предупредили жителей о боях в городе

Администрация города призвала людей прятаться по домам.

Власти украинской столицы предупредили местных жителей о боях, проходивших на территории города. Администрация уточнила, что на улицах активно ведутся военные мероприятия. Чиновники дали рекомендации гражданам оставаться в домах, не подходить к окнам, а также, по возможности прятаться в закрытом помещении. Украинцы, находящиеся в специальных укрытиях, должны оставаться на занимаемых местах.

Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! заявление чиновников в ТГ-канале

Напомним, что ранее информационное агентство The Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало о том, что в ночь с пятницы на субботу на некотором отдалении от центра Киева была слышна стрельба. В СМИ появился снимок со столбом пламени и дыма, находящегося в окружении городской застройки. В подписи к фотографии заявляется о том, что оно сделано в ночь с 25 на 26 число.

Власти Молдавии заявили о пораженном снарядом судне с российским экипажем в Черном море.

Фото: Pixabay.com

