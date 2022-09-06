Владимир Солодов рассказал о необходимости завершить первый этап до того, как начинать второй.

Власти Камчатки заявили, что строительство рыбопромысловых судов отстает на два года. Соответствующей информацией в рамках сессии "Рыбная отрасль: новые горизонты" на Восточном экономическом форуме поделился Владимир Солодов. Чиновник заметил, что основным инструментом в сфере переработки продукции являются инвестиционные квоты. Сейчас в регионе фиксируется хороший приток вложений, а Камчатка стала самым активным субъектом РФ на первом этапе этих квот.

63 млрд заявлено, 20 судов, восемь заводов. Дальше сложнее все, потому что семь из восьми заводов построены, один сегодня будет запускаться на западном побережье Командор, а из судов построено только три и по остальным сдвиг минимум два года по строительству. Владимир Солодов, глава Камчатского края

Эксперт добавил, что с учетом объективного сдвига инвестиционных проектов власти региона считают целесообразным отложить реализацию второго этапа инвестиционных квот при доработке соответствующей законодательной инициативы. Владимир Солодов призвал для начала завершить те проекты, которые были заявлены на первом этапе. Он добавил, что будет затруднительно принимать участие во втором этапе до завершения активной стадии строительства, хотя уже сейчас есть закредитованные предприятия.

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Фото и видео: Восточный экономический форум