Чернышенко: предложения по созданию 12 курортов в ДФО будут сформированы в 2022 году

Вице-премьер РФ рассказал о развитие туризма на ДФО.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что предложения по созданию 12 курортов, а также концепции их развития на территории Дальнего Востока будут сформированы в 2022 году. Соответствующей информацией чиновник поделился с участниками экспертной сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", проводимой в рамках Восточного экономического форума. Он напомнил коллегам о том, что федеральная межрегиональная туристская схема пространственного планирования "Дальний Восток" разрабатывается в приоритетном порядке согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В проект входит зона ДФО, Камчатки, Сахалина и Приморье.

По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации <…> и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт добавил, что по правительственным прогнозам на 2030 год туристический внутренний годовой поток составит 140 млн поездок. При этом прямые бюджетные инвестиции в отрасль туризма с 2023 по 2030 год составят 462 млрд рублей.

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Фото и видео: Восточный экономический форум