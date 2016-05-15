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В Австрии в городе Браунау реконструируют дом Гитлера
Сегодня, 15:34
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nastya960

В Австрии в городе Браунау реконструируют дом Гитлера

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Нацисты выкупили дом, где родился Гитлер, в 1938 году. В 1952 году первые собственники дома вернули его себе.

Дом в городе Браунау (Австрия), в котором родился Адольф Гитлер, реконструируют. Об этом сообщил Daily Mail.

Сейчас дом поступил в собственность правительства, владелица получит за эту недвижимость компенсацию €810 тыс. (около 59 млн рублей). Дом перешел под контроль правительства Австрии в 2016 году, после многолетних споров с его владелицей Герлиндой Поммер. Семья женщины владела домом почти столетие.

Нацисты выкупили дом, где родился Гитлер, в 1938 году. В 1952 году первые собственники дома вернули его себе, до 2011 года здание использовали в качестве дома для людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера.

Фото: Daily Mail

Теги: гитлер, рекострукция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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