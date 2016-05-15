В Австрии в городе Браунау реконструируют дом Гитлера

Дом в городе Браунау (Австрия), в котором родился Адольф Гитлер, реконструируют. Об этом сообщил Daily Mail.
Сейчас дом поступил в собственность правительства, владелица получит за эту недвижимость компенсацию €810 тыс. (около 59 млн рублей). Дом перешел под контроль правительства Австрии в 2016 году, после многолетних споров с его владелицей Герлиндой Поммер. Семья женщины владела домом почти столетие.
Нацисты выкупили дом, где родился Гитлер, в 1938 году. В 1952 году первые собственники дома вернули его себе, до 2011 года здание использовали в качестве дома для людей с ограниченными возможностями.
В 2017 году австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера.
Фото: Daily Mail
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