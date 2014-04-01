Власти Адмиралтейского района призвали участвовать в месячнике благоустройства

К первому мая вся территория района должна быть убрана.

Накануне, 1 апреля, в Петербурге начался месячник благоустройства. Глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук призвал горожан принять участие в генеральной уборке.

Оверчук напомнил, что вице-губернатор Николай Бондаренко поручил привести в порядок всю территорию районов, даже те, которые не принадлежат ведомствам.

Коммунальные службы приступили к уборке внутриквартальных территорий и другие работы. Например, во дворе дома №17 по Лермонтовскому проспекту отремонтируют детскую площадку, заменят песок в песочнице, а также покрасят газонные ограждения и очистят фасады. Кроме того, будут вымыты окна, ворота, а газон будет очищен от мусора.

Улицы Петербурга вымоют несколько раз с применением моющих средств. Кроме того, 24 апреля пройдет День благоустройства, то есть субботник.

Ранее мы писали, что убирая снег на ЗСД, самосвалы проехали расстояние в 12 экваторов.

Фото: Piter.TV