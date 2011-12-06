Убирая снег на ЗСД, самосвалы проехали расстояние в 12 экваторов

Снег с магистрали вывозили 1 400 самосвалов.

Во время уборки снега на ЗСД, самосвалы проехали расстояние равное 12 экваторам, сообщила пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы" в пятницу, 2 апреля.

Специалисты рассказали, если из собранного снега построить горку, то она получилось бы высотой с 10-этажный дом. Убирали дороги 1 400 машин. Суммарно техника прошла в 510 тысяч километров, при этом было израсходовано более 520 613,95 литра топлива. Отмечается, что в этом году компания потратила в два раза больше противогололедных материалов по сравнению с прошлым годом для уборки.

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Фото: Piter.TV