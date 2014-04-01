Дворцовую площадь очистили от пыли и вымыли после зимы

С первого апреля мыть городские улицы будут круглосуточно.

В четверг, 1 апреля, специалисты отмыли Дворцовую площадь от пыли и грязи после зимнего периода, сообщили в Смольном.

Отмечается, что площадь убирали комбинированные дорожные машины и три трактора. Работники уделили внимание тротуарам, лотковой зоне, цоколю зданий и опорам освещения.

В комитете по благоустройству отметили, что дорожные предприятия начали использовать воду, потому что в городе установилась теплая погода. Мыть улицы будут круглосуточно, а генеральная уборка продлится до мая. Дороги и тротуары вымоют специальным шампунем, а также очистят столбы, урны, остановки общественного транспорта, дорожные ограждения.

Ранее мы писали, что в Петербурге после зимы отмывают светофоры и дорожные знаки.

Фото: Piter.TV