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Дворцовую площадь очистили от пыли и вымыли после зимы
Сегодня, 22:30
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smirenny

Дворцовую площадь очистили от пыли и вымыли после зимы

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С первого апреля мыть городские улицы будут круглосуточно.

В четверг, 1 апреля, специалисты отмыли Дворцовую площадь от пыли и грязи после зимнего периода, сообщили в Смольном. 

Отмечается, что площадь убирали комбинированные дорожные машины и три трактора. Работники уделили внимание тротуарам, лотковой зоне, цоколю зданий и опорам освещения. 

В комитете по благоустройству отметили, что дорожные предприятия начали использовать воду, потому что в городе установилась теплая погода. Мыть улицы будут круглосуточно, а генеральная уборка продлится до мая. Дороги и тротуары вымоют специальным шампунем, а также очистят столбы, урны, остановки общественного транспорта, дорожные ограждения.  

Ранее мы писали, что в Петербурге после зимы отмывают светофоры и дорожные знаки.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, дворцовая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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