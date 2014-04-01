В Петербурге после зимы отмывают светофоры и дорожные знаки

В среду, 31 марта, сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что подрядчики Дирекции по организации дорожного движения начали отмывать светофоры и дорожные знаки после зимы.
Работники используют специализированные моющие составы, дождливые дни благоприятны для проведения указанных работ. Всего предстоит отмыть 1 753 светофора и 126 423 дорожных знака.
Ранее мы писали, что губернатор Петербурга перечислил наиболее значимые проекты благоустройства общественных пространств в 2021 году.
Фото: Piter.TV
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