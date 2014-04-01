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В Петербурге после зимы отмывают светофоры и дорожные знаки
Сегодня, 17:58
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smirenny

В Петербурге после зимы отмывают светофоры и дорожные знаки

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Всего в дирекции по организации дорожного движения города числятся 1 753 светофора и более 120 тысяч дорожных знаков.

В среду, 31 марта, сотрудники комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что подрядчики Дирекции по организации дорожного движения начали отмывать светофоры и дорожные знаки после зимы.

Работники используют специализированные моющие составы, дождливые дни благоприятны для проведения указанных работ. Всего предстоит отмыть 1 753 светофора и 126 423 дорожных знака. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга перечислил наиболее значимые проекты благоустройства общественных пространств в 2021 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоуйствойство, отмывают светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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