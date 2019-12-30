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В жилом доме во Владивостоке при взрыве погиб человек
Сегодня, 8:17
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MShaffter

В жилом доме во Владивостоке при взрыве погиб человек

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Еще два человека в реанимации в больнице.

В жилом доме во Владивостоке прогремел взрыв.

ЧП произошло утром 31 января в квартире дома на улице 1-ая Поселковая в городе Владивостоке, сообщают региональные следственные органы. После взрыва в квартире обнаружено тело 27-летнего хозяина. Предварительно установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство во время демонстрации двум приятелям. Знакомые хозяина квартиры пострадали и находятся в реанимации. 

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм.   

СУ СК РФ по Приморскому краю

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Фото: ВК, СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

Теги: взрывное устройство, новости владивостока, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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