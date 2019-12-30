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В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната

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Сейчас дом оцеплен, жильцы дома эвакуированы.В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

В подвале жилого дома Нижнего Новгорода взорвалась граната.

ЧП произошло сегодня днем, 30 января, на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде.  ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в подвале многоквартирного дома взорвалось неустановленное устройство. В соцсетях и СМИ пишут, что взорвалась граната.

Во время взрыва пострадали  2 человека. На данный момент дом оцеплен, из него эвакуированы жильцы. Специалисты обследую здание на предмет повреждения от взрыва.

Сегодня ранее: В МГУ в Москве произошел пожар (видео).

Видео: ВК, Регион-52

Фото: ВК, Типичный Нижний Новгород

Теги: взрыв гранаты, новости нижнего новогорода, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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