В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната

Сейчас дом оцеплен, жильцы дома эвакуированы.В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

В подвале жилого дома Нижнего Новгорода взорвалась граната.

ЧП произошло сегодня днем, 30 января, на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в подвале многоквартирного дома взорвалось неустановленное устройство. В соцсетях и СМИ пишут, что взорвалась граната.

Во время взрыва пострадали 2 человека. На данный момент дом оцеплен, из него эвакуированы жильцы. Специалисты обследую здание на предмет повреждения от взрыва.

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Видео: ВК, Регион-52

Фото: ВК, Типичный Нижний Новгород