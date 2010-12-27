Владивосток официально стал столицей Приморья

Депутаты сделали город административным центром края.

Владивосток официально стал столицей Приморского края. Город приобрел статус административного центра федерального округа. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на губернатора.

То решение, которое было принято президентом страны о переносе столицы [ДФО], мы это решение просто подтверждаем дополнительными возможностями для Владивостока прокомментировал депутат Игорь Чемерис

Благодаря этому постановлению во Владивостоке появятся новые рабочие места и дополнительные бюджетные средства. Решение принято депутатами местного ЗакСа на внеочередном заседании в трех чтениях

Напомним, что Владивосток также является столицей Дальневосточного ФО. В декабре 2018 года Владимир Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска

Ранее Piter.tv писал о том, что пассажиры рейса "Москва-Владивосток" стали свидетелями сексуальных утех на борту самолета.

Фото: Pixabay.com

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