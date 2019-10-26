Пассажиры рейса "Москва-Владивосток" стали свидетелями сексуальных утех на борту самолета

Мужчина и женщина выпили и стали прямо в креслах ублажать друг друга.

Пассажиры рейса "Москва-Владивосток" стали невольными свидетелями сексуальных утех на борту самолета. Мужчина и женщина выпили и стали прямо в креслах ублажать друг друга. На замечания окружающих и экипажа пара не реагировала. Об этом пишут РИА Новости.

По прибытию во Владивосток нарушителей задержали. В полиции уточнили, что речь идет о 43-летней жительнице Владивостока и 41-летнем жителе Находки. Их привлекли к административной ответственности по статьям "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и "Мелкое хулиганство".

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Видео: Youtube/ Ева Крайчек,Telegram/ Бушующий мир