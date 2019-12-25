Владимирская область, Татарстан и Чечня получат дополнительно 135 млн рублей на расчистку рек

Правительство работает над улучшением экологического состояния гидрографической сети России.

Российское федеральное правительство выделит в 2025 году более 135 миллионов рублей на мероприятия по улучшению экологического состояния водоемов, расположенных на территории Владимирской области, Татарстана и Чечни. Распоряжение уже подписано властями страны. Соответствующее заявление общественности сделали сотрудники пресс-службы кабинета министров. Известно, что речь идет об опережающем финансировании проектов, связанных с улучшением экологического состояния гидрографической сети в регионах. Мероприятия организованы в рамках государственного проекта "Вода России", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие". Основной задачей является комплексное экологическое оздоровление водных объектов страны.

Речь идет о расчистке рек на территории Владимирской области, Татарстана и Чечни, которые дополнительно получат в общей сложности более 135 млн рублей. Решение позволит выполнить больший объем работ в этих регионах в 2025 году. сообщение кабинета министров РФ

Дополнительно реализация преокта предусматривает создание и реконструкцию очистных сооружений. В том числе они будут обновлены на Байкальской природной территории. Также специалисты займутся укреплением береговой зоны, проведут дноуглубительные работы, построят гидротехнические защитных сооружений, проведением волонтерских мероприятий по уборке территорий от бытового мусора.

Фото: pxhere.com