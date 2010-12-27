Владимира Меньшова экстренно госпитализировали

Артисту потребовалась помощь врачей.

Днем, 30 августа, народному артисту РСФСР и заслуженному деятелю искусств Владимиру Меньшову стало плохо. Его экстренно госпитализировали в больницу, где поставили диагноз сердечный приступ. Информацию о болезни 78-летнего супруга подтвердила Вера Алентова. В настоящее время актриса находится на гастролях.

Советский и российский актер и кинорежиссер Владимир Меньшов является обладателем престижных званий и премий. В 1984 году он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а в 1989 — народным артистом РСФСР. В 1981 году Меньшов получил Государственную премию СССР. Его фильм "Москва слезам не верит" стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". С 2015 года артист является председателем общественного совета по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.

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Фото: ВКонтакте / Владимир Меньшов