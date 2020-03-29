Владимир Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Об этом лидер ЛДПР заявил в своем телеграм-канале.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале обратился к главе Белоруссии Александру Лукашенко. Жириновский призвал президента остановить все спортивные мероприятия в стране из-за распространения коронавируса.

Жириновский напомнил, что сейчас "везде" приняты строгие меры и отменены спортивные соревнования. При этом в Белоруссии продолжают "гулять" на стадионах и улицах, а сам президент играет в хоккей на ледовой арене.

"Так нельзя, Александр Григорьевич", — заключил Жириновский.

Ранее президент Белоруссии на хоккейном матче отметил, что спорт является лучшим лекарством от любого вируса.