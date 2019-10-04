Владимир Солодов назначен врио главы Камчатского края

Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Об этом сообщили в Кремле.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Он подал заявление по собственному желанию, после чего перешёл на другую должность.
Владимиру Солодову 37 лет. До этого он возглавлял правительство Якутии.
Плановые выборы губернатора Камчатского края состоятся в 13 сентября, в единый день голосования.
Ранее врио главы Коми был назначен Владимир Уйба.
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees