Владимир Солодов назначен врио главы Камчатского края

Плановые выборы губернатора края состоятся в 13 сентября, в единый день голосования.

Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Об этом сообщили в Кремле.

Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Он подал заявление по собственному желанию, после чего перешёл на другую должность.

Владимиру Солодову 37 лет. До этого он возглавлял правительство Якутии.

Плановые выборы губернатора Камчатского края состоятся в 13 сентября, в единый день голосования.

Ранее врио главы Коми был назначен Владимир Уйба.