Ранее он был замминистра здравоохранения республики.

Врио главы Коми назначен Владимир Уйба. Соответствующее распоряжение сделал президент России Владимир Путин.

Накануне о своей отставке заявил уже бывший глава региона Сергей Гапликов. Он отметил, что это решение он принял после долгих и серьезных размышлений.

Новым временно исполняющим обязанности губернатора Коми стал замминистра здравоохранения республики Владимир Уйба.

Ранее мы сообщали, что глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку. Гапликов занимал это пост с 30 сентября 2015 года. Политологи связывают его отставку с протестами из-за мусорного полигона в Шиесе.

Видео: Youtube/Сергей Гапликов