Господин Шабанов будет отвечать за осуществление девелоперской деятельности.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что Владимир Шабанов возглавил девелоперский бизнес финского концерна ЮИТ в Петербурге. Об этом сообщил глава сегмента "Жилищное строительство" концерна ЮИТ Теему Хелпполайнен.

Новый руководитель ответит за осуществление девелоперской деятельности. Отмечается, что Владимир Шабанов работает в концерне с 2012 года

Известно, что в 2019 году ЮИТ приобрел участок на Курляндской улице. На этом участке планируется построить комплекс класса "комфорт +".

Ранее мы сообщали о том, что бизнесмен Борис Минц объявлен в международный розыск.

Фото:spb.yit.ru