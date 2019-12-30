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Бизнесмен Борис Минц объявлен в международный розыск

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Его просят заочно арестовать в РФ.

Бизнесмен Борис Минц объявлен в международный розыск. СК РФ попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать предпринимателя.Мужчину обвиняют в многомиллионной растрате и присвоении денежных средств. Рассмотрение ходатайство назначено на 10 часов утра 31 января. Об этом сообщили в "ТАСС".

Минц является основателем инвестиционной компании O1 Group. Она специализируется на управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году Минц передал кипрской фирме контроль над финансовой группой "Будущее", а также предприятия-девелопера O1 Properties.

В розыск объявлены двое сыновей подозреваемого - Александр и Дмитрий.

Ранее Piter.tv писал о том, что СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнесмен, борис минц, международный розыск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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