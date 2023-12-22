Глава нового региона РФ призвал на некоторое время взять пример с детей.

Российский губернатор Владимир Сальдо поздравил жителей Херсонской области с Новым годом. Чиновник заметил, что праздников больше всего ждут именно дети, рассчитывающие на чудеса и подарки, а также на хорошее настроение. Власти не исключили, что 2024 год может войти в историю как еще один год, который приблизит граждан к лучшей жизни. По мнению Сальдо, такая жизнь будет неразрывно связана с реализацией цели и задач, поставленных перед военнослужащими на специальной военной операции верховным главнокомандующим страны Владимиром Путиным. В новом регионе страны призвали на время взять пример с детей, которые просто радуются праздникам. При этом взрослое население сделает все для того, чтобы они были счастливы.

2023 год был сложным для нас, потому что неприятности и плохие моменты, связанные с Каховской ГЭС и плотины внесли неразбериху в нашу уже налаживаемую мирную жизнь. Мы достойно перенесли эту проблему и теперь выравниваемся, строим абсолютно новый мир. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Денис Пушилин поздравил россиян с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо