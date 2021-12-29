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Владимир Резниченко стал новым директором "Ленсвета"
Сегодня, 17:16
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Владимир Резниченко стал новым директором "Ленсвета"

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Он сменил на посту Сергея Мителева.

Новым директором СПб ГБУ "Ленсвет" стал Владимир Резниченко. Он переходит на предприятия из "Петроэлектросбыта". Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба вице-губернатора Cергея Дрегваля.

До 21 декабря предприятием руководил Сергей Мителев, однако он перешел на новую работу. 

Резниченко приступит к обязанностям с 7 февраля. Новый директор родился в Петербурге, окончил СПбГЭУ, имеет степень кандидата экономических наук. С 2003 года занимал разные руководящие должности. До перехода в "Ленсвет" был заместителем генерального директора по развитию и реализации стратегии в АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт".

Сергей Дрегваль поставил цели перед новым руководителем: необходимы новые экономические подходы к использованию бюджетных средств и расширение списка внебюджетных источников финансирования. 

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: директор, ленсвет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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