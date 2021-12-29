Сергей Мителев покинул пост директора "Ленсвета"

Он переходит на новое место работы.

В СПб ГБУ "Ленсвет" кадровые изменения – директор Сергей Мителев переходит на новое место работы. С 21 января исполнять обязанности директора предприятия будет заместитель директора – главный инженер Сергей Алексеев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сергей Мителев занимал пост директора организации с 2006 года. Однако его новое место работы не уточняется.

Основными направлениями деятельности СПб ГБУ "Ленсвет" являются: наружное электрическое освещение города, эксплуатация, техническое обслуживание и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов, дворов и других видов наружного освещения, а также архитектурно-декоративная подсветка. В этом году организации исполнится 88 лет.

Также кадровые изменения на днях произошли в "Водоканале". Теперь главой предприятия будет Сергей Волков, ранее работавший первым заместителем гендиректора. Александр Данилов, который руководил "Водоканалом" с 2019-го года, переходит на новую работу.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"