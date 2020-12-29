Президент отметил, что "это совсем не его".

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. Об этом он рассказал на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал вопрос об опубликованном на YouTube фильме где говорится, что у президента России есть дворец в Геленджике. Студент поинтересовался, правдива ли эта информация?

Президент, отвечая на вопрос, сказал, что среди упомянутых в расследовании есть люди, которых он не знает вообще, но есть и его приятели, некоторые из них давно занимаются бизнесом. Путин добавил, что самого его бизнес никогда не интересовал, хотя, например, бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший президент США Дональд занимались предпринимательством.

Президент России объяснил, что бизнес никогда его не интересовал, "не потому что это плохо, а потому что это совсем не его".

Путин также прокомментировал расследование о "дворце" в Геленджике.

Видео: kremlin.ru