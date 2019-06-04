Владимир Путин с Си Цзиньпином обсудят отношения с США

Также темой их беседы может стать сирийское урегулирование, ситуация в Венесуэле и другое.

Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, в рамках которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча двух лидеров сначала пройдет в Москве, а потом 6 июня в Петербурге после ПЭМФ они побеседуют еще раз, в более неформальной обстановке. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На экономическом форуме главы государств проведут переговоры, а на ужине продолжат обмен мнениями по затронутым вопросам. Темой их беседы может стать сирийское урегулирование, ситуация в Венесуэле, сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также отношения России и Китая с США.

Петербургский международный экономический форум пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня. Форум откроют генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Республики Молдова Игорь Додон, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие важные персоны. На время ПМЭФ Петербург и Москву свяжут дополнительными "Сапсанами", а остановка автобусов в "Пулково" будет перенесена.

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