Президент РФ может обратиться к гражданам страны сегодня около 14 часов дня.

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, будет ли глава государства выступать перед нацией и когда.

Дмитрий Песков заявил, что не исключает, что Владимир путин обратится к гражданам во вторник. Это произойдет ориентировочно около 14 часов дня.

Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу - да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

В Кремле не стали уточнять тему обращения президента РФ к народу.

Видео: kremlin.ru

