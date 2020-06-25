  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:56
218
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Кремль запланировал новое обращение Путина к гражданам

0 0

Оно будет посвящено голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин выступит с новыми обращением к гражданам страны. Об этом стало известно от источников, близких к Кремлю.

Обращение будет посвящено теме голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит в период с 25 июня по 1 июля. Глава государства в ходе своего выступления объяснит суть и важность изменений, которые могут внести в высший нормативный правовой акт. Также ожидается, что Путин обратится с гражданам России с призывом принять участие в голосовании.

Подобный формат общения в Кремле на фоне нынешних условий из-за пандемии коронавируса считают важным. Ожидается, что президент выступит 29 июня.

Напомним, 23 июня в рамках последнего обращения Владимир Путин затрагивал тему голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, изменения вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин считает недопустимым принуждение к голосованию.

Видео: телеобращение Владимира Путина

Теги: владимир путин, голосование по поправкам в конституцию, кремль
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии