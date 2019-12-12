Владимир Путин считает, что жизнь требует переосмысления Конституции

В России 12 декабря отмечается День Конституции. Именно в этот день в 1993 году ее приняли в результате всенародного голосования.

В четверг, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин провел встречу с судьями Конституционного суда. Глава государства рассказал, что развитие жизни требует нового осмысления основного документа государства. Он также добавил, что при составлении новых законов необходимо свести к минимуму возможности для ущемления прав человека.

Ранее мы сообщали, что желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше.

Видео: YouTube / Дума ТВ, CNN, U.S. Department of State, Bloomberg