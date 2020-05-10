Владимир Путин рассказал о национальной идее в России

Об этом глава государства заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Президент России Владимир Путин назвал главную национальную идею в России. Глава государства считает, что ей является патриотизм.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент отметил, что патриотизму не следует быть "квасным, затхлым и кислым". Путин считает, что суть патриотизма – в посвящении себя развитию страны и "ее движению вперед". Президент добавил, что это не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин напомнил о сговоре Польши с Адольфом Гитлером. Глава РФ рассказал, что в 1938 году власти Польши договорились с фюрером Третьего рейха о соглашении, которое завершилось разделом Чехословакии. В Польше чиновники напрямую вступили в контакт с Гитлером.

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