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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Сегодня, 15:51
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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

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Президент России напомнил о соглашении, которое завершилось разделом Чехословакии.

Владимир Путин напомнил о сговоре Польши с Адольфом Гитлером. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на интервью политика, которое он дал Андрею Кондрашову.

Глава РФ рассказал, что в 1938 году власти Польши договорились с фюрером Третьего рейха о соглашении, которое завершилось разделом Чехословакии. В Польше чиновники напрямую вступили в контакт с Гитлером. В документе была указана аннексия Тешинской области Чехословакии.

Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день". Ну, это прямой сговор

прокомментировал Владимир Путин

По словам президента, с Гитлером также заключали соглашения представители Италии, Франции и Великобритании. Эти договоренности получили в советской истории название "Мюнхенский сговор". 

Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой.

Теги: адольф гитлер, владимир путин, вторая мировая война, польша, чехословакия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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