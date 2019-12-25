Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России напомнил о соглашении, которое завершилось разделом Чехословакии.

Владимир Путин напомнил о сговоре Польши с Адольфом Гитлером. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на интервью политика, которое он дал Андрею Кондрашову.

Глава РФ рассказал, что в 1938 году власти Польши договорились с фюрером Третьего рейха о соглашении, которое завершилось разделом Чехословакии. В Польше чиновники напрямую вступили в контакт с Гитлером. В документе была указана аннексия Тешинской области Чехословакии.

Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день". Ну, это прямой сговор прокомментировал Владимир Путин

По словам президента, с Гитлером также заключали соглашения представители Италии, Франции и Великобритании. Эти договоренности получили в советской истории название "Мюнхенский сговор".

Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой.