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Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"

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Идеологом создания данного оружия стал Герберт Ефремов.

Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Об этом российский лидер заявил в рамках видеоконференции с ракетостроителем Гербертом Ефремовым. По словам политика, именно Ефремов является основным идеологом создания данного оружия. Специалист является бывшим директором НПО "Машиностроения".

В современных условиях воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией СССР ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев

Владимир Путин, президент России

Известно, что в День оружейника Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефимова орденом Андрея Первозванного.

Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: авангард, владимир путин, герберт ефремов, гиперзвуковая ракета, нпо машиностроения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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