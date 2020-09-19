Идеологом создания данного оружия стал Герберт Ефремов.

Владимир Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард". Об этом российский лидер заявил в рамках видеоконференции с ракетостроителем Гербертом Ефремовым. По словам политика, именно Ефремов является основным идеологом создания данного оружия. Специалист является бывшим директором НПО "Машиностроения".

В современных условиях воплощение вашей идеи без всякого сомнения сопоставимо с реализацией СССР ядерного и ракетного проектов, которые осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев Владимир Путин, президент России

Известно, что в День оружейника Владимир Путин подписал указ о награждении Герберта Ефимова орденом Андрея Первозванного.

Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие.

Видео: YouTube / Россия 24