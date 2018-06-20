Владимир Путин присудил ордена двум вице - губернаторам города на Неве

Соответствующий указ подписан 28 марта 2019 года.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что президент России Путин Владимир Владимирович наградил орденами двух вице - губернаторов Северной столицы. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Кириллов награжден орденом Александра Невского за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В тоже время Николай Бондаренко удостоился медали ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

Соответствующий указ подписан 28 марта 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделит 806 млн рублей на закупку квартир для льготников

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