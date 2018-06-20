Передача первых квартир в собственность города на Неве состоится в 2020 году.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что Смольный выделит 806 млн рублей на закупку квартир для льготников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, год планирует приобрести 136 трехкомнатных квартир общей площадью от 72 до 81 квадратного метра. Соответствующий аукцион объявил Комитет имущественных отношений.

Итоги аукциона состоятся в марте 2019 года.

Передача первых квартир в собственность города на Неве состоится в 2020 году.

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