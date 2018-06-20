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В Петербурге планируют сузить дорожную полосу в пользу велосипедистов 
Сегодня, 20:06
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге планируют сузить дорожную полосу в пользу велосипедистов 

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Эта инициатива прозвучала в рамках представления плана развития велодорожной сети города.

В пятницу, 29 марта, главный архитектор Петербурга  Владимир Григорьев предложил сузить дорожную полосу в пользу велосипедистов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам архитектора, Петербургу следует ориентироваться на пример Василеостровского района. Там специалисты смогли организовать велосипедное движение наилучшим образом. Кроме того, эксперты не забыли про парковочные места и зеленые зоны.

Соответствующая инициатива была озвучена в рамках Международного велоконгресса, который впервые проходит в городе на Неве. Известно, что ото мероприятие продлится до 30 марта.

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Фото:pixabay

 

Теги: велосипедные дорожки, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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