"Птичку жалко": в Петербурге резко сократилась популяция воробьев

По словам экспертов, такая ситуация связана с обликом города.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Петербурге резко сократилась популяция воробьев. Об этом сообщает "Фонтанка".

Кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил, что популяция воробьев сокращается на всей территории Западной Европы. Например, в Англии этих птиц стало на 70% меньше, чем 20 лет назад. По словам экспертов, отсутствие стай пернатых малышей связана с обликом города.

Так, птицы используют для гнездования в частности деревянные дома, количество которых в Петербурге уменьшается. Специалист отметил, что воробьи могут строить "домики" и в кирпичных высотках, но там коммунальщики замазывают все щели, где и селятся птицы.

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