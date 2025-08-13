В России в августе пересчитают всех воробьёв

Особое внимание уделят поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов.

Всероссийская летняя перепись воробьев пройдет в стране в первой половине августа. Во время акции также планируется искать птиц с необычным окрасом, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Она отметила, что в этом году летний сезон выпал на период с 8 по 16 августа. Эксперт отметил, что летний мониторинг птиц сильно отличается от зимнего.

Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале и их не просто заметить Анна Мостовая, член Союза охраны птиц России.

По словам специалиста, к началу августа воробьи выводят два потомства и начинают свободно перемещаться целыми семьями. Во время акции также будет оценено, насколько далеко полевые воробьи продвинулись в городскую черту для выведения потомства.

В 2025 году перепись воробьев в рамках акции "Воробьи на кустах" проводили в Петербурге и Ленобласти с 9 по 17 августа.

Фото: Magnific