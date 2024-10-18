В Петербурге стало тише из-за первых стрижей отправившихся на юг

Птицы начали миграцию из северной столицы задолго до осенних холодов.

В Санкт-Петербурге начался отлёт стрижей, сообщили 13 августа в телеграм-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО". Птиц стало заметно меньше в городских парках, где ещё месяц назад их крики сопровождали прогулки.

Первыми перелёт начали особи, которые не смогли вырастить потомство, например потерявшие гнёзда. Они отправляются в путь уже с середины июля, когда другие пары продолжают кормить птенцов.

Основная масса стрижей, включая молодняк, покидает Северо-Запад к третьей неделе августа. Отдельные птицы задерживаются до начала сентября, что зависит от погодных условий. Места зимовок находятся на расстоянии 10–12 тыс. километров от Петербурга.

Ранее в Ленинградском зоопарке "кошачьи медведи" заинтересовались техникой.

Фото: freepik (wirestock)