Протяжённость дорожки, подходящей как для велосипедистов, так и для пешеходов, составляет 1,3 км.

Специалисты обустроили новую велодорожку на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе. Объект пролегает вдоль проезжей части между Ладожским парком и парком Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Дорожка также предназначена для пеших прогулок. Её протяженность маршрута составляет 1,3 км.

Кроме того, в ходе работ был расширен участок пешеходной зоны от улицы Передовиков до Индустриального проспекта.

Ранены сообщили о том, что в Петербурге участок КАД остался без освещения.

Фото: Pxhere; комитет по транспорту