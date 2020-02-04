Владимир Путин прибыл с визитом в Череповец

Самолет главы государства уже приземлился в городе.

Во вторник, 4 февраля, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в город Череповец. Президентский самолет уже приземлился в местном аэропорту.

В программе визита главы государства – посещение Череповецкого химико-технологического колледжа, где состоится запланированная встреча президента с городской общественностью.

Владимир Путин также планирует посетить Центр боевых искусств и центр образования имени Милютина.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии. Разговор касался мирового рынка углеводородов.

Видео: SHOWTIME, CNN_1 / YouTube