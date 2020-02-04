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Владимир Путин прибыл с визитом в Череповец

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Самолет главы государства уже приземлился в городе.

Во вторник, 4 февраля, президент России Владимир Путин прибыл с визитом в город Череповец. Президентский самолет уже приземлился в местном аэропорту. 

В программе визита главы государства – посещение Череповецкого химико-технологического колледжа, где состоится запланированная встреча президента с городской общественностью.

Владимир Путин также планирует посетить Центр боевых искусств и центр образования имени Милютина.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин созвонился с королем Саудовской Аравии. Разговор касался мирового рынка углеводородов.

Видео: SHOWTIME, CNN_1 / YouTube

Теги: президент, путин, череповец
Категории: Лента новостей, Новости России,

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