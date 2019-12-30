Владимир Путин поправил главу Сарова в цитате Остапа Бендера

Местный чиновник посетовал на региональные проблемы.

Забавным казусом завершился диалог президента России Владимира Путина и главы администрации город Сарова (Нижегородская область) Алексея Голубева. Публичный разговор случился на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Алексей Голубев обратился к президенту и рассказал о своем разочаровании в том, что стратегия пространственного развития РФ не касается таких городов, как Саров. Голубев вспомнил цитату Остапа Бендера из фильма "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова – "Мы лишние на этом празднике жизни".

Российский президент поправил главу Сарова и сказал, что в цитате употребляется слово "чужие" вместо "лишние". Голубев пообещал проверить правильность слов Владимира Путина. Дискуссия подняла настроение собравшимся.

Фраза персонажа Остапа Бендера из кинофильма, обращенная к компаньону Иполлиту "Кисе" Воробьянинову, стало крылатым выражением грусти при виде радости чужих людей.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин назвал условие принятия поправок к Конституции.

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