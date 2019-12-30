Владимир Путин назвал условие принятия поправок к Конституции

Президент России встретился с общественностью в Мособласти. Вот что стало известно из встречи.

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу предстоящего голосования о поправках в Конституцию РФ. Глава государства отметил, что может и не поставить свою подпись под законом о поправке к главному документу страны.

Решающим фактором, отметил президент, станут результаты голосования граждан РФ. Путин добавил, что необходимо, чтобы люди пришли на пункты голосования и сказали, действительно ли они хотят указанных изменений в конституцию. Так граждане станут "окончательной инстанцией", принимающей документ, заявил президент.

Путин рассказал, что примет окончательное решение только после того, как граждане страны "скажут свое слово". При этом президент напомнил, что для вступления в силу закона было достаточно его принятия парламентом и властями регионов, однако "обычной процедуры" здесь недостаточно, считает Путин.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан РФ.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News