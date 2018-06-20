Владимир Путин расписался на глобусе РГО в Петербурге

Президент оставил автограф на глобусе, который ранее подписывали Валентина Терешкова и Валентина Матвиенко.

Президент России Владимир Путин расписался в Петербурге на историческом глобусе, который принадлежит Русскому географическому обществу. С предложением поставить на предмете знак отличия высказался Сергей Шойгу - президент РГО. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Члены организации отметили, что глобус является символом и напоминанием для будущих поколений об открытиях предшественников. Экспонат представляет собой модель-макет земного шара. На поверхности автографы оставили культурные деятели России, которые отличились в географических и исторических достижениях. Среди таких специалистов: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путешественник Артур Чилингаров, космонавт Валентина Терешкова.

Напомним, что лидер государства посетил Северную столицу в рамках рабочего визита. Среди запланированных мероприятий политика днем 23 апреля стала встреча с представителями попечительского совета РГО.

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