В Центре подводных исследований РГО рассказали, что находят на дне Невы

Штаб Центра расположен в Петербурге, а консервационно-реставрационная мастерская – в Музее истории Кронштадта. Здесь найденные в ходе подводных археологических работ предметы становятся музейными экспонатами.

Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) Сергей Фокин поделился с "Петербургским дневником" информацией о деятельности организации. Он отметил, что Центр занимается научными экспедициями, поиском и изучением затонувших кораблей, разработкой и тестированием водолазного и глубоководного оборудования, а также культурно-просветительской деятельностью.

Сотрудники Центра представляют различные профессии: историки, археологи, водолазы, окенологи и специалисты других областей. Организация имеет собственную техническую базу и ответственна за все исследования, проводимые под водой. Штаб Центра расположен в Петербурге, а консервационно-реставрационная мастерская – в Музее истории Кронштадта. Здесь найденные в ходе подводных археологических работ предметы становятся музейными экспонатами.

Сергей подчеркнул важность проведения консервации поднятых из глубин находок. Подводная археология сложна тем, что вещи, находясь в воде, начинают воспринимать ее как родную среду. При поднятии на воздух начинается разрушение материала, поэтому каждый артефакт должен пройти процедуры консервации или реставрации перед выставкой в музее.

В период межсезонья Центр готовит технику к новым летним экспедициям. В холодные месяцы работа была продуктивной, удалось обследовать несколько интересных объектов в акватории Невы. Итоги летнего сезона будут подведены позже.

Фото: Александр Глуз/ "Петербургский дневник"