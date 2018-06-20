Петербургские суворовцы показали Путину роботов-минеров

Глава России прошелся по корпусам суворовского училища.

Президент России с рабочим визитов посетил петербургское суворовское училище. Для лидера государства организовали персональную экскурсию по учреждению, в котором на данный момент воспитываются 514 человека. Студенты продемонстрировали Владимиру Путину собственные разработки в сфере робототехники и технологий для авиа- и судостроений. В частности, учащиеся воссоздали модели по чертежам Петра Первого и придумали прототип роботов-минеров.

Политик увидел библиотеку, музей,спортивный комплекс, а также шахматный клуб. Последний является подарком Сергея Шойгу. Средства на занятие выделило министерство обороны. Путин пообещал суворовцам пополнить коллекцию шахмат одним из собственных наборов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Путин расписался на глобусе РГО в Петербурге.

Фото: Piter.tv