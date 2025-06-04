В Штаб-квартире РГО в Петербурге откроется выставка "Время служить Отечеству"

Экспозиция начиналась с идеи организовать выставку старинных часов императорской семьи.

Организаторы выставки "Время служить Отечеству", открывающейся 5 июня в штаб-квартире Русского географического общества в Санкт-Петербурге, заявили, что хотят представить зрителям обобщённый портрет русского офицера. Экспозиция, приуроченная к 180-летию общества, продемонстрирует более сотни предметов, раскрывающих связь военных деятелей с историей русской географии, пишет "Петербургский дневник".

Заведующая музеем Русского географического общества Софья Касым пояснила, что экспозиция начиналась с идеи организовать выставку старинных часов императорской семьи. Коллекционер предложил обществу выставить коллекцию подарочных часов, которыми представители династии Романовых награждали отличившихся лиц. Первоначально предложенная тематика показалась сотрудникам общества ограниченной, но, рассмотрев предложение глубже, организаторы поняли, что большинство обладателей таких подарков имели заслуги именно в военной службе. Учитывая исторические связи общества с армией, организаторы приняли решение расширить концепцию и показать собирательный образ российского офицера.

Она добавила, что весной этого года член Русского географического общества и депутат муниципального округа Муринское городское поселение Иван Ананьев выступил с инициативой посвятить юбилейную экспозицию личным вещам военного министра эпохи Николая II Алексея Куропаткина. Таким образом родилась концепция широкой выставки, рассказывающей о многообразии ролей, которые играли русские офицеры в судьбе Отечества.

Иван Ананьев поведал историю приобретения личных вещей генерала Куропаткина, сообщив, что приобрел их совершенно случайно. Несколько лет назад он посетил квартиру старого жителя Петроградской стороны, намереваясь приобрести старинные театральные книги. Во время осмотра архива хозяин показал ему пакет, обернутый бумагой советского образца с надписью "Куропаткин". Внутри находились личные предметы: форма, карманные часы и награда. Сначала Иван не знал, кто такой Алексей Куропаткин, но приобретённые артефакты вызвали у него огромный интерес. Позже он понял значение находки и гордится ею до сих пор.

Фото: Александр Гальперин / "Петербургский дневник"