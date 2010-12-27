Владимир Путин наградил посмертно погибших в Баренцевом море подводников

Президент России Владимир Путин наградил погибших на подводной лодке в Баренцевом море.. Посмертные звания и ордена получили 14 человек. Официальный указ размещен на сайте Кремля.
В формулировке значится, что четверо военнослужащих достойны звания Героя Российской Федерации за мужество и проявленный героизм. Оставшихся десятерых членов экипажа наградили орденом Мужества за отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.
Ранее Piter.tv писал о том, что погибших на "Лошарике" похоронят на Серафимовском кладбище.
Фото: Piter.tv
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