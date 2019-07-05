Погибших на "Лошарике" похоронят на Серафимовском кладбище

Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске".

Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников с "Лошарика". Ранее стало известно, что тела моряков вернут в Петербург.

Согласно информации, полученной от руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина, траурная церемония состоится на Серафимовском кладбище. Погибших планируют захоронить вблизи экипажа подводной лодки "Курск".

Ранее Piter.tv писал о том, что погибших на "Лошарике" подводников похоронят тайно в Петербурге.

Видео: Piter.tv