Погибших на "Лошарике" похоронят на Серафимовском кладбище

Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников с "Лошарика". Ранее стало известно, что тела моряков вернут в Петербург.
Согласно информации, полученной от руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина, траурная церемония состоится на Серафимовском кладбище. Погибших планируют захоронить вблизи экипажа подводной лодки "Курск".
Ранее Piter.tv писал о том, что погибших на "Лошарике" подводников похоронят тайно в Петербурге.
Видео: Piter.tv
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