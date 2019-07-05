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Погибших на "Лошарике" похоронят на Серафимовском кладбище

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Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске".

Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников с "Лошарика". Ранее стало известно, что тела моряков вернут в Петербург.

Согласно информации, полученной от руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина, траурная церемония состоится на Серафимовском кладбище. Погибших планируют захоронить вблизи экипажа подводной лодки "Курск".

Ранее Piter.tv писал о том, что погибших на "Лошарике" подводников похоронят тайно в Петербурге.

Видео: Piter.tv

Теги: лошарик, подводники, серафимовское кладбище, трагедия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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