Владимир Путин наградил медиков Петербурга и Ленобласти

Награды удостоены работники, которые внесли существенный вклад в борьбу с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин вручил награды медикам Петербурга и Ленобласти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, награды удостоена младшая медсестра Всеволожской больницы Светлана Артемова, врач Усть-Лужской больницы Инна Григина и заведующая родильным домом Всеволожской больницы Юлия Коконина.

Также президент наградил трех работников больницы имени Боткина, врача НМИЦ онкологии имени Петрова Олесю Игнатову, медсестру НИИ имени Джанелидзе Ксению Пыляеву и других медработников.

Почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" получили главврач женской консультации №18 Ирина Котылевская и завотделением НИИ имени Джанелидзе Наталья Смолянко.

В документе говорится, что медиков наградили за существенный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и "самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга".

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Фото: Piter.TV