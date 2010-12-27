Владимир Путин лично объяснит повышение пенсионного возраста

Первое выступление президента может состояться уже на следующей неделе, а остальные - в конце августа.

Владимир Путин займется активным объяснением пенсионной реформы, сообщает издание "Ведомости".

Президент выступит с заявлениями до рассмотрения поправок во втором чтении в сентябре. Первое выступление может состояться уже на следующей неделе, а остальные - в конце августа.

Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия. Возможные форматы выступления - ответы на вопросы журналистов, заседание правительства или совета, либо же встреча с людьми. Источник "Ведомостей".

По информации "Ведомостей", Путин расскажет россиянам о том, что им даст реформа. Он также подробнее объяснит экономические причины повышения возраста выхода на пенсию и сообщит размеры будущих выплат.

В июле глава государства заявил, что не в восторге от пенсионной реформы, правда, его слова ничего не изменили. Собеседник издания объяснил, что целью заявления была демонстрация внимания президента к проблеме. "Сейчас будет разъяснительная кампания, он объяснит свою позицию. Источник "Ведомостей".

Напомним, что Государственная Дума в первом чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста.

Фото: Piter.TV